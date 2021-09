மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 1,246 பேர் கைது + "||" + 1246 people arrested for protesting against repeal of agricultural laws

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 1,246 பேர் கைது