மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணிடம் ரூ.13 லட்சம் மோசடி செய்த நைஜீரியா நாட்டை சேர்ந்த 2 பேர் சிறையில் அடைப்பு + "||" + Two Nigerians jailed for defrauding a woman of Rs 13 lakh

பெண்ணிடம் ரூ.13 லட்சம் மோசடி செய்த நைஜீரியா நாட்டை சேர்ந்த 2 பேர் சிறையில் அடைப்பு