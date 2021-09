மாவட்ட செய்திகள்

பெண் தற்கொலை செய்ததாக கூறிய வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக தாங்கள் உல்லாசமாக இருந்ததை நேரில் பார்த்ததால் பெண்ணை தாயும், பெரியப்பாவும் சேர்ந்து கொன்றது தெரியவந்தது. கொலையை மறைத்த தந்தையும் போலீசில் சிக்கினார். + "||" + Sudden twist in the case where the woman allegedly committed suicide

