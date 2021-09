மாவட்ட செய்திகள்

கோமுகி அணையின் நீர்மட்டம் 34.50 அடியாக உயர்வு + "||" + The water level of Gomukhi Dam rises to 34.50 feet

கோமுகி அணையின் நீர்மட்டம் 34.50 அடியாக உயர்வு