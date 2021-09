மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க வேண்டும்- மு.க.ஸ்டாலினிடம், பழனி நாடார் எம்.எல்.ஏ. மனு + "||" + Medical college should be set up in Tenkasi - Palaninadar MLA to MK Stalin Petition

தென்காசியில் மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க வேண்டும்- மு.க.ஸ்டாலினிடம், பழனி நாடார் எம்.எல்.ஏ. மனு