மாவட்ட செய்திகள்

சிலிண்டர் வெடித்ததாக தகவல் பரவியதால் கர்ப்பிணிகள் அலறியடித்து ஓட்டம் + "||" + Pregnant women screamed and ran as news spread that the cylinder had exploded

சிலிண்டர் வெடித்ததாக தகவல் பரவியதால் கர்ப்பிணிகள் அலறியடித்து ஓட்டம்