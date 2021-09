மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை நகராட்சி பகுதியில் மழைநீர் தேங்காமல் கண்காணிக்க வேண்டும் + "||" + Rainwater harvesting should be monitored in the municipal area

ஜோலார்பேட்டை நகராட்சி பகுதியில் மழைநீர் தேங்காமல் கண்காணிக்க வேண்டும்