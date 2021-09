மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடைபெறும் 208 ஊராட்சிகளிலும் தடுப்பூசி முகாம் + "||" + Vaccination camp in all 208 panchayats where elections are held

