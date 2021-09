மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம்; வாழை, நெற்பயிர்கள் நாசம் + "||" + Wild boars roaring in the garden; Destruction of banana and paddy crops

தோட்டத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம்; வாழை, நெற்பயிர்கள் நாசம்