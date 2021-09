மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேகாரில் கடத்தி வரப்பட்ட 550 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்4 வாலிபர்கள் கைது + "||" + Near Ulundurpet 550 bottles of liquor smuggled in a car confiscated 4 teenagers arrested

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேகாரில் கடத்தி வரப்பட்ட 550 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்4 வாலிபர்கள் கைது