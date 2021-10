மாவட்ட செய்திகள்

புரட்டாசி 3-வது சனிக்கிழமை:திருவந்திபுரம் தேவநாதசுவாமி கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களை திருப்பி அனுப்பிய போலீசார் + "||" + The police sent the devotees back

புரட்டாசி 3-வது சனிக்கிழமை:திருவந்திபுரம் தேவநாதசுவாமி கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களை திருப்பி அனுப்பிய போலீசார்