மாவட்ட செய்திகள்

வாங்கிய சிகரெட்டுக்கு பணம் கேட்ட கடைக்காரரை தாக்கிய 3 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + 3 people who attacked a shopkeeper who asked for money for a purchased cigarette

வாங்கிய சிகரெட்டுக்கு பணம் கேட்ட கடைக்காரரை தாக்கிய 3 பேருக்கு வலைவீச்சு