மாவட்ட செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் வன்முறை: விவசாயிகளையும், எதிர்க்கட்சிகளையும் நசுக்குவது பா.ஜனதாவின் புதிய யுக்தியா? சஞ்சய் ராவத் கேள்வி + "||" + Violence in Uttar Pradesh: Is the BJP's new strategy to crush the peasants and the opposition? Question by Sanjay Rawat

உத்தரபிரதேசத்தில் வன்முறை: விவசாயிகளையும், எதிர்க்கட்சிகளையும் நசுக்குவது பா.ஜனதாவின் புதிய யுக்தியா? சஞ்சய் ராவத் கேள்வி