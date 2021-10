மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில்சமூகவலைதளத்தில் கத்தியுடன் போட்டோவைசமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டவர் கைது + "||" + man arrested for posting photo with knife on social networking site satankulam

சாத்தான்குளத்தில்சமூகவலைதளத்தில் கத்தியுடன் போட்டோவைசமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டவர் கைது