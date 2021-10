மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்ப்ட்டினம் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் கடற்கரையில் குவிந்து புனிதநீராடினர் + "||" + kulasekarnpattinam devotees flocked to the beach to take a holy bath ahead of the dasara festival

குலசேகரன்ப்ட்டினம் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் கடற்கரையில் குவிந்து புனிதநீராடினர்