மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியிலிருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் தனியார் பஸ்சில் மாணவர்கள் மேற்கொள்ளும் ஆபத்தான பயணத்தை தடுக்க கோரிக்கை + "||" + to prevent dangerous travel of students on thoothukudi to thiruchendur private bus

தூத்துக்குடியிலிருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் தனியார் பஸ்சில் மாணவர்கள் மேற்கொள்ளும் ஆபத்தான பயணத்தை தடுக்க கோரிக்கை