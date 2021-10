மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு கருக்கலைப்பு செய்ய அணுகலாம் கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்