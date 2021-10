மாவட்ட செய்திகள்

கேளம்பாக்கம் அருகே, துப்பாக்கியால் சுட்டு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தற்கொலை - பணி சுமையால் இறந்ததாக போலீசில் புகார் + "||" + Near Kalambakkam, Sub-inspector commits suicide by shooting - Complained to the police that he died due to work load

கேளம்பாக்கம் அருகே, துப்பாக்கியால் சுட்டு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தற்கொலை - பணி சுமையால் இறந்ததாக போலீசில் புகார்