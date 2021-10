மாவட்ட செய்திகள்

திமிரி, ஆற்காடு ஒன்றியங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடந்தது. + "||" + The local body elections in Timiri and Arcot unions went smoothly

