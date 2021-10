மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 50 மில்லியன் கன அடி அதிகரிப்பு: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர்மட்டம் கிடுகிடு உயர்வு + "||" + 50 million cubic feet increase in one day: Water level in Sembarambakkam Lake rises sharply

ஒரே நாளில் 50 மில்லியன் கன அடி அதிகரிப்பு: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர்மட்டம் கிடுகிடு உயர்வு