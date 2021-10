மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ரூ.1கோடியில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம் + "||" + rs1 crore oxygen production plant has been set up at the thoothukudi government hospital

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ரூ.1கோடியில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம்