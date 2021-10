மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் டாக்டர் சிவந்திஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரி சார்பில் இணையவழி கருத்தரங்கம் இன்று நடக்கிறது + "||" + an online seminar on behalf of dr.sivanthi adithyanar college of engineering thiruchendur in being held today

