மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசியில் 2-ம் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்:9 ஒன்றியங்களில் பிரசாரம் ஓய்ந்ததுநாளை காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு + "||" + The campaign rested in 9 unions Voting ends tomorrow at 7 p.m.

நெல்லை, தென்காசியில் 2-ம் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்:9 ஒன்றியங்களில் பிரசாரம் ஓய்ந்ததுநாளை காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு