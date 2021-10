மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் பணி அங்கன்வாடி, சத்துணவு பணியாளர்களுக்கு தபால் ஓட்டு வழங்காததை கண்டித்து மறியல் + "||" + Local body election work Anganwadi, protest against the non-delivery of postal ballots to nutrition workers

உள்ளாட்சி தேர்தல் பணி அங்கன்வாடி, சத்துணவு பணியாளர்களுக்கு தபால் ஓட்டு வழங்காததை கண்டித்து மறியல்