மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் காதல் மனைவியை எரித்துக்கொன்ற வாலிபர் தஞ்சாவூரில் சிக்கினார் + "||" + The young man who burnt his love wife was trapped in Thanjavur

திருப்பத்தூரில் காதல் மனைவியை எரித்துக்கொன்ற வாலிபர் தஞ்சாவூரில் சிக்கினார்