மாவட்ட செய்திகள்

மணலி புதுநகர் அய்யா வைகுண்ட தர்மபதி கோவிலில் புரட்டாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + Manali Puthunagar Ayya Vaikunda Dharmapathi Temple The Protestant festival began with the flag-raising

மணலி புதுநகர் அய்யா வைகுண்ட தர்மபதி கோவிலில் புரட்டாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது