மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டம் முழுவதும் 400-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று மெகா தடுப்பூசி முகாம் 60,680 டோஸ் ஒதுக்கீடு + "||" + Across Theni district Mega vaccination camp today at more than 400 locations 60680 dose allocation

தேனி மாவட்டம் முழுவதும் 400-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று மெகா தடுப்பூசி முகாம் 60,680 டோஸ் ஒதுக்கீடு