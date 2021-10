மாவட்ட செய்திகள்

ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையைவிட உத்தரபிரதேச சம்பவம் கொடியது + "||" + The Uttar Pradesh incident is worse than the Jallianwala Bagh massacre

ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையைவிட உத்தரபிரதேச சம்பவம் கொடியது