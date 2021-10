மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளத்தில் இறங்கிய அரசு பஸ்; பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + Government bus descending into the abyss; The passengers survived

பள்ளத்தில் இறங்கிய அரசு பஸ்; பயணிகள் உயிர் தப்பினர்