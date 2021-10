மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மனைப்பிரிவு நிலத்தில் சாலை அமைத்த போது தார் பாய்லர் வெடித்து கூலித்தொழிலாளி பலி-வாழப்பாடி அருகே கோர விபத்து + "||" + A tar boiler exploded while the road was being built and a laborer was killed in an accident near Vazhappadi

