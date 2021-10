மாவட்ட செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு 126-ம் ஆண்டையொட்டிபென்னிகுவிக் சிலைக்கு விவசாயிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + Water was released from the Mullaiperiyaru dam in the year 126 Farmers pay homage to the statue of Pennyquick by wearing garlands

முல்லைப்பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு 126-ம் ஆண்டையொட்டிபென்னிகுவிக் சிலைக்கு விவசாயிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை