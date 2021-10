மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை-தென்காசியில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்19 மையங்களில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கைமுடிவுகளை உடனடியாக அறிவிக்க ஏற்பாடு + "||" + Rural Local Elections in Nellai-Tenkasi Tomorrow's vote count in 19 centers Arrange to announce results immediately

நெல்லை-தென்காசியில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்19 மையங்களில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கைமுடிவுகளை உடனடியாக அறிவிக்க ஏற்பாடு