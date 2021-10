மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாளை ஓட்டு எண்ணிக்கை: வாக்குப்பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள அறைக்கு சீல்வைப்பு-துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + Police guard the room where the ballot box is kept with a seal

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாளை ஓட்டு எண்ணிக்கை: வாக்குப்பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள அறைக்கு சீல்வைப்பு-துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு