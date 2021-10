மாவட்ட செய்திகள்

3 நாட்கள் தரிசன தடைக்கு பின்பழனி முருகன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பு + "||" + 3 days after vision ban Increase in the number of devotees visiting the Palani Murugan Temple

3 நாட்கள் தரிசன தடைக்கு பின்பழனி முருகன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பு