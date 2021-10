மாவட்ட செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கக்கோரிகறம்பக்குடியில் விவசாயிகள் சாலைமறியல்; போலீசாருடன் தள்ளு-முள்ளு2 பேர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Farmers block the road in Karambakudy; Push-thorn with the police

நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கக்கோரிகறம்பக்குடியில் விவசாயிகள் சாலைமறியல்; போலீசாருடன் தள்ளு-முள்ளு2 பேர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு