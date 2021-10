மாவட்ட செய்திகள்

கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சியில் மோதலில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.-அ.ம.மு.க.வினர் 30 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case filed against 30 DMK-AMMK activists involved in clashes in Kerugambakkam panchayat

கெருகம்பாக்கம் ஊராட்சியில் மோதலில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.-அ.ம.மு.க.வினர் 30 பேர் மீது வழக்கு