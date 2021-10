மாவட்ட செய்திகள்

நத்தம் தாசில்தார் அலுவலகம் முன்புஇலங்கை அகதி குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயற்சி + "||" + Before Natham Tashildar office Attempt to set fire to Sri Lankan refugee family

நத்தம் தாசில்தார் அலுவலகம் முன்புஇலங்கை அகதி குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயற்சி