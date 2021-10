மாவட்ட செய்திகள்

Sathanur Dam 1227 cubic feet per second நீர் Water level rises sharply due to flooding சாத்தனூர் அணைக்கு வினாடிக்கு 1227 கன அடி ‌தண்ணீர் வரத்தால் நீர் மட்டம் கிடுகிடு உயர்வு + "||" + Sathanur Dam 1227 cubic feet per second Water level rises sharply due to flooding

Sathanur Dam 1227 cubic feet per second நீர் Water level rises sharply due to flooding சாத்தனூர் அணைக்கு வினாடிக்கு 1227 கன அடி ‌தண்ணீர் வரத்தால் நீர் மட்டம் கிடுகிடு உயர்வு