மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊராட்சியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது19 வார்டுகளிலும் வெற்றிவாகை சூடியது + "||" + False mark The Front captured the district panchayat Victory in all 19 wards

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊராட்சியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது19 வார்டுகளிலும் வெற்றிவாகை சூடியது