மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றின் கரையோர பகுதிகள் ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு + "||" + Surveillance of coastal areas of the lake by drone camera

பாலாற்றின் கரையோர பகுதிகள் ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு