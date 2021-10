மாவட்ட செய்திகள்

தேசியக்கொடி போன்ற மூவர்ண விளக்குளால் ஜொலித்த பிரகதீஸ்வரர் கோவில் + "||" + The Brihadeeswarar Temple is adorned with tricolor lights like the National Flag

தேசியக்கொடி போன்ற மூவர்ண விளக்குளால் ஜொலித்த பிரகதீஸ்வரர் கோவில்