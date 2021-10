மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் கடந்த 3 நாட்களில் சிறப்பு துப்புரவு பணிகள் மூலம் 1,500 டன் குப்பைகள் அகற்றம் + "||" + Disposal of 1,500 tons of debris by special cleaning works

சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் கடந்த 3 நாட்களில் சிறப்பு துப்புரவு பணிகள் மூலம் 1,500 டன் குப்பைகள் அகற்றம்