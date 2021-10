மாவட்ட செய்திகள்

்பாலாற்று வெள்ளத்தில் கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட ராட்சத வால்வு மூழ்கியது + "||" + The giant valve of the joint water project sank in the shallow flood

்பாலாற்று வெள்ளத்தில் கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட ராட்சத வால்வு மூழ்கியது