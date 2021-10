மாவட்ட செய்திகள்

தோண்டி வீசப்பட்ட பனைமரம் அதே இடத்தில் நட கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector ordered to walk on the same place as the dug palm tree

தோண்டி வீசப்பட்ட பனைமரம் அதே இடத்தில் நட கலெக்டர் உத்தரவு