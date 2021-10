மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு - செவிலிமேடு தரைப்பாலத்துக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை + "||" + Public access to Sevilimedu footbridge due to floods in Kanchipuram district

காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு - செவிலிமேடு தரைப்பாலத்துக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை