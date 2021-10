மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 2 நாள் வாகன சோதனையில் 2,477 வழக்குகள் பதிவு + "||" + 2,477 cases were registered during the 2-day vehicle test

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 2 நாள் வாகன சோதனையில் 2,477 வழக்குகள் பதிவு