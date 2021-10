மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 52 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மாகியில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். + "||" + An old man in Magi dies of a corona infection

