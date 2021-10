மாவட்ட செய்திகள்

முத்தியால்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் நள்ளிரவில் திடீர் ஆய்வு + "||" + Minister Namachchivayam conducted a surprise inspection at the Muthialpet police station at midnight

