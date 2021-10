மாவட்ட செய்திகள்

சிறையில் இருந்தபடியே தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற சாராய வியாபாரி. பதவி ஏற்க அனுமதிக்க கோரி மனைவி கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The liquor dealer who won the election while in prison

சிறையில் இருந்தபடியே தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற சாராய வியாபாரி. பதவி ஏற்க அனுமதிக்க கோரி மனைவி கலெக்டரிடம் மனு