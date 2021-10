மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் தட்கல் முறையில் மின் இணைப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். + "||" + Farmers can apply for electricity connection in Tatkal system

விவசாயிகள் தட்கல் முறையில் மின் இணைப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.